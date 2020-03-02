Умерла мать иллюзиониста Амаяка Акопяна

Оперная певица Лия Акопян, жена народного артиста СССР Арутюна Акопяна, скончалась в Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в понедельник, 2 марта.

Артистке было 88 лет. Ее госпитализировали 25 февраля после резкого понижения давления. Акопян диагностировали дыхательную недостаточность. Она умерла в клинической больнице имени Боткина.

До оперы Лия Акопян работала ассистенткой иллюзиониста Арутюна Акопяна, скончавшегося в 2005 году в возрасте 86 лет. Их сын Амаяк вел передачи «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!».

10 февраля стало известно о смерти итальянской оперной певицы Миреллы Френи. Ей было 84 года.