Умерла певица Мария Антонова

Народная артистка России и Мордовии певица Мария Антонова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила министр культуры республики Светлана Баулина.

По ее словам, в последнее время артистка сильно болела, но, несмотря на это, всегда принимала гостей и интересовалась культурной жизнью. Прощание с Антоновой состоится утром 3 марта в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мария Антонова была солисткой ансамбля песни и танца «Умарина» и Мордовской государственной филармонии. Песня «Умарина» в ее исполнении стала визитной карточной Мордовии. С 1996 года в регионе проводится фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Антоновой.