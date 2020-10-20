Умерла мать Федора Бондарчука

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова режиссера Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте кинокомпании Бондарчука Art Pictures.

Скобцевой было 93 года.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Ее отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, а мать — архивным работником. Окончила исторический факультет МГУ, в годы учебы играла в студенческом театре. После поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Александру Караеву.

Дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Картина попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля, получила приз за лучшую режиссуру, а Скобцева удостоилась звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Снималась в таких фильмах и сериалах как «Сережа», «Зигзаг удачи», «Единожды солгав», «Белые ночи», «Обыкновенный человек», «Синдром дракона» и «Овод».