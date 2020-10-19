Отец Мэтью Макконахи скончался во время секса с женой

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал в своей автобиографии Greenlights («Зеленые огни»), что его отец Джеймс скончался в 1992 году во время секса с женой Кей. Об этом сообщает издание Page Six.

«Мне позвонила мама и сказала, что папа умер. У меня подкосились колени. Я не мог в это поверить. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы», — вспомнил артист.

По его словам, отец всегда говорил, что умрет в постели с женой. Как отметил Макконахи, после полового акта у отца случился сердечный приступ, который и послужил причиной смерти.

Актер признался, что у его родителей были сложные отношения — он сравнил их с Тихим океаном во время шторма. Пара дважды разводилась и трижды вступала в брак. При этом артист подчеркивает, что в их семье царила любовь.

Мэттью Макконахи начал свою актерскую карьеру в 1991 году. Он снимался в таких фильмах, как «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит» и «Джентльмены». Актер также сыграл в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Всего его фильмография насчитывает более 60 картин.