Мэттью Макконахи завел Instagram в честь своего 50-летия

Американский актер Мэттью Макконахи, которому 4 ноября исполнилось 50 лет, в честь юбилея завел собственную страницу в социальной сети Instagram.

Артист выложил первый пост, в котором признался на камеру, что это его первая попытка делиться с миром собой и своими взглядами. «Я немного нервничаю из-за этого, потому что, если быть честным, я хочу вести монолог, но не уверен, хочу ли я вести диалог», — пояснил он. В конце ролика актер призвал подписчиков повеселиться.

В комментариях к посту отметились другие знаменитости, которые порадовались тому, что у Макконахи наконец появился аккаунт в Instagram. Среди них — актрисы Риз Уизерспун, Джессика Честейн и актер Гэвин Лезервуд. Менее чем за сутки на звезду подписались 796 тысяч пользователей.

В октябре актриса Дженнифер Энистон тоже завела аккаунт в Instagram и установила рекорд по приросту подписчиков. Она набрала миллион фолловеров всего за пять часов. 15 октября звезда опубликовала первое селфи со звездами сериала «Друзья».

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