Дженнифер Энистон «сломала» Instagram и установила мировой рекорд

Голливудская актриса Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и установила рекорд по приросту подписчиков. Информация об этом появилась на сайте Guinness World Records.

Артистка набрала миллион фолловеров всего за пять часов 16 минут. Она опубликовала первое селфи 15 октября. На нем Энистон запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу «Друзья». Многие знаменитости обрадовались, что звезда наконец зарегистрировалась в социальной сети, и активно начали оставлять ей комментарии. Среди них — Сальма Хайек, Кейт Хадсон, Лиза Кудроу и Эшли Тисдейл.

And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 Фото опубликовано @jenniferaniston

После первой публикации Энистон в сети начали шутить, что она сломала Instagram. Артистка отреагировала на это во втором посте, опубликовав видео, где она разбивает телефон. «Я клянусь, я не хотела его ломать. Спасибо, ребята за добрый, блестящий прием», — написала актриса под роликом.

В сентябре 50-летняя Энистон рассказала в интервью о своем отношении к старости. Она призналась, что боится седых волос, но в остальном относится к своему возрасте всего лишь как к цифре. По словам звезды, сейчас она больше, чем когда-либо, ощущает, что в ее жизни все под контролем.

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