Дженнифер Энистон рассказала о самом пугающем признаке старости

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, какой признак старения пугает ее больше всего. Об этом сообщает журнал InStyle.

«Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы», — призналась 50-летняя артистка в интервью. Она отметила, что в связи с этим продолжит ежемесячно посещать своего колориста.

Энистон заявила, что относится к своему возрасту всего лишь как к цифре: «Физически я чувствую себя невероятно. Так что для меня странно, что внезапно я слышу фразы типа: "Ты выглядишь потрясающе для своего возраста". Я думаю, нам нужно сформировать некий этикет вокруг таких высказываний».

По словам звезды, сейчас она больше, чем когда-либо, ощущает, что в ее жизни все под контролем. «Женщинам никогда не позволяли иметь власть. Сегодня власть кажется мне сексуальной, как и женский ум, — они могущественны и креативны», — поделилась Энистон.

В июне писатель Йен Гальперин рассказал, что десять лет назад актриса отказалась идти на свидание с принцем Гарри. Она объяснила, что не хочет встречаться с мужчиной, который младше ее на 16 лет.

Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». Она также снималась в картинах «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры» и «Брюс Всемогущий».

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