Звезде «Друзей» предложили миллион долларов за съемку в порнопародии

Порносайт YouPorn предложил американскому актеру Дэвиду Швиммеру миллион долларов за съемки в порнопародии на ситком «Друзья». Об этом сообщает издание Mirror в четверг, 8 ноября.

Владельцы сайта написали открытое письмо Швиммеру. «Чтобы исполнить всеобщую мечту, мы хотим вернуть ваш талант обратно на экраны и предлагаем вам контракт на миллион долларов и съемки в вашей собственной порнопародии на "Друзей". Это, конечно, не большое кино, но у нас уже есть актриса на роль Рэйчел», — говорится в обращении.

Сериал «Друзья» выходилл с 1994 по 2004 год на телеканале NBC. Швиммер исполнил в шоу роль Росса Геллера. По сюжету ситкома, он заводит роман со своей давней подругой Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон). Помимо «Друзей», 51-летний Швиммер снялся в таких фильмах, как «Полный облом», «Шесть дней, семь ночей» и «Ничего, кроме правды».

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