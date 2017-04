В Нью-Йорке поставят мюзикл-пародию на сериал «Друзья»

В нью-йоркском театре Triad Theatre покажут мюзикл, который будет представлять собой пародию на ситком «Друзья». Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает портал Refinery29.

Сценарий и песни для постановки Friends! The Musical! («Друзья! Мюзикл!») напишут Боб и Тобли Максмит, авторы пародийных мюзиклов по мотивам сериалов «Спасенные звонком», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Полный дом».

Отмечается, что создатели оригинальных «Друзей» не причастны к постановке Максмитов.

Известно, что песни мюзикла будут иметь названия, содержащие отсылки к наиболее известным моментам ситкома: The One Where We Make A Million Dollars An Episode («Эпизод, в котором мы зарабатываем миллион долларов за серию»), Oh. My God. It's Janice! («О боже, это Дженис!»), We Were On A Break («У нас был перерыв»).

Спектакль покажут к 13-летию со дня выхода последнего эпизода сериала.

«Друзья» — ситком, рассказывающий историю шестерых приятелей, проживающих на Манхэттене. Главные роли исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Комедийный сериал выходил с 1994 по 2004 год на канале NBC.