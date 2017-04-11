Сериал «Война и мир» номинирован на премию BAFTA Television Awards

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) огласила сериалы, номинированные на премию 2017 года. За награды поборются картины «Война и мир», «Корона», «Ночной администратор», «Флибэг» и «Счастливая долина».

Полный список приводится на сайте организации.

«Война и мир» с Полом Дано и Лили Джеймс номинирован на звание лучшей драмы. Проект снимался по одноименной эпопее русского писателя Льва Толстого.

Сериал «Корона», посвященный жизни королевы Великобритании Елизавете II, стал лидером по количеству номинаций — он заявлен в пяти категориях, среди которых «Лучший драматический сериал» , «Лучшая главная актриса» (Клер Фой), и «Лучшая актриса второго плана» (Ванесса Кирби).

Церемония вручения премии BAFTA Television Awards пройдет в Лондоне 14 мая. Всего на мероприятии будет представлено 25 номинаций, за награды в которых поборются около 100 сериалов.

В феврале Британская академия вручила премии за достижения в области кинематографии. В номинации «Лучший фильм» победил мюзикл «Ла-Ла Ленд», создатель фильма Дэмьен Шазелл был удостоен награды как лучший режиссер, а главная героиня Эмма Стоун — как лучшая актриса. Также киноленте присудили премии за операторскую работу и музыку.