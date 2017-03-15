Рианна и Адам Драйвер снимутся в музыкальной драме Леоса Каракса

Американский актер Адам Драйвер и певица Рианна исполнят главные роли в музыкальной драме французского режиссера Леоса Каракса. Об этом сообщает Variety.

Проект получил название «Аннетт» (Annette). Права на дистрибьюцию в США и Канаде приобрела компания Amazon Studios. Сценарий, а также саундтрек к будущей ленте написала американская арт-рок-группа Sparks.

Отмечается, что картина станет англоязычным дебютом для Леоса Каракса. Ранее сообщалось, что в фильме будет задействована американская актриса Руни Мара, но она выбыла из проекта из-за других контрактных обязательств.

Съемки пройдут на нескольких локациях, в том числе в Лос-Анджелесе. Драма выйдет в прокат в 2018 году.

Леос Каракс снял такие ленты, как «Парень встречает девушку», «Любовники с Нового моста», «Дурная кровь» и «Корпорация "Святые моторы"».

Адам Драйвер исполнил главную роль в последнем фильме Джима Джармуша «Патерсон». Он также задействован в нескольких эпизодах франшизы «Звездные войны» и сериале «Девочки».

В дискографии Рианны восемь студийных альбомов, последний из которых, Anti, вышел в 2016 году. Певица также снималась в предстоящей картине Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и киноадаптации бродвейского мюзикла «Энни».