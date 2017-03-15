Netflix доснимет незаконченный фильм Орсона Уэллса

Компания Netflix планирует восстановить и завершить один из нереализованных проектов американского режиссера Орсона Уэллса — фильм «Другая сторона ветра». Об этом сообщает Associated Press.

Netflix приобрела права на картину, которую Уэллс успел, по его словам, закончить на 96 процентов. Работу над лентой возглавит продюсер Фрэнк Маршалл, который также участвовал в оригинальных съемках в 1970 году.

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Сценарий «Другой стороны ветра» был написан в конце 1960-х годов. Производство началось в 1970-м, а через два года режиссер объявил о скором завершении съемок, однако проект закончен не был.

В фильме снимались Джон Хьюстон, Деннис Хоппер и Питер Богданович.

Картина представляет собой сатиру на Голливуд и рассказывает историю забытого кинорежиссера, который хочет вернуть себе былую славу.

Орсон Уэллс (1915-1985) известен такими лентами, как «Леди из Шанхая», «Печать зла» и «Ф как фальшивка». Его «Гражданин Кейн» возглавил список лучших фильмов всех времен по версии кинокритиков.