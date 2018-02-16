Дженнифер Энистон объявила о разводе со звездой «Оставленных»

Звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон разводится с актером Джастином Теру, сыгравшим главную роль в сериале «Оставленные», после двух с половиной лет брака. Артисты объявили об этом порталу BuzzFeed в пятницу, 16 февраля.

«Мы вместе приняли такое решение в конце прошлого года. Мы — два хороших друга, которые решили пойти своими путями, но надеемся на продолжение ценной дружбы», — говорится в заявлении.

Энистон и Теру отметили, что не хотят, чтобы СМИ спекулировали на их разводе, поэтому решили сами придать это огласке. Они подчеркнули, что любая другая информация в прессе по этому поводу — выдумки.

Актеры впервые встретились в 2011-м. Год спустя они решили обручиться. Свадьба состоялась в августе 2015 года.

Дженнифер Энистон прославилась ролью Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». Также снималась в картинах «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой» и других.

Джастин Теру также сыграл в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв», «Американский психопат» и «Внутренняя империя».

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