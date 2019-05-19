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49-летний Мэттью Макконахи получил школьный аттестат

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Мэттью Макконахи

49-летний голливудский актер Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска. Об этом сообщает издание Longview News-Journal со ссылкой на представителя учебного учреждения в Лонгвью.

Макконахи посетил свою школу 17 мая. После получения документа он пообщался с учениками. По его словам, он добился успеха лишь потому, что всегда следовал зову своего сердца.

Издание отмечает, что выпускники школы обычно получают во время торжественной церемонии лишь обложки аттестатов, а сами документы выдают позже. Макконахи окончил школу в 1988 году.

Мэттью Макконахи родился в 1969-м в городе Ювалде (штат Техас). Актерскую карьеру он начал в 1991 году. Он снимался в таких фильмах, как «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Море деревьев» и «Свободный штат Джонса». Он также сыграл в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Всего его фильмография насчитывает более 60 картин.

В 2014 году за роль умирающего от СПИДа электрика в фильме «Далласский клуб покупателей» получил премию «Оскар».

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