Мэттью Макконахи призвал Голливуд поддержать Трампа

Американский актер Мэттью Макконахи считает, что голливудским знаменитостям пора перестать протестовать против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NME.

«У них уже нет выбора. Он — наш президент», — заявил Макконахи. Актер призвал Голливуд пожать Трампу руку и «быть конструктивным следующие четыре года».

Ранее 3 февраля актер Арнольд Шварценеггер предложил Трампу «поменяться местами». По его словам, в таком случае «люди наконец-то смогут спать спокойно».

30 января голливудские звезды раскритиковали республиканца за его иммиграционную политику. Артисты Саймон Хелберг, Джулия Луис-Дрейфус и Керри Вашингтон выступили против Трампа во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.

Главу государства ранее также критиковали певицы Мадонна, Майли Сайрус и Рианна, актеры Шайя ЛаБаф, Роберт Де Ниро и Алек Болдуин.

Макконахи снимался в таких фильмах, как «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Море деревьев» и «Свободный штат Джонса». Он также сыграл в первом сезоне сериала «Настоящий детектив».