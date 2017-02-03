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Шварценеггер предложил подменить Трампа на посту президента США

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Актер и ведущий реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на американском телеканале NBC Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу «поменяться местами». Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Twitter.

«Вы должны заняться шоу, ведь вы, похоже, большой эксперт по рейтингам. А я позабочусь о вашем месте. Люди наконец-то смогут спать спокойно», — отметил актер в ролике.

В четверг, 2 февраля, во время выступления в честь Национального молитвенного завтрака Трамп призвал «помолиться» за Шварценеггера, поскольку тот обвалил рейтинги передачи, исполнительным продюсером которой является президент. До начала предвыборной кампании миллиардер числился ведущим шоу.

Трамп иронично отметил, что его пытались заменить большой звездой, но появление Шварценеггера стало настоящей катастрофой.

Трамп был ведущим The Celebrity Apprentice с 2005 по февраль 2015 года, когда вышел последний эпизод с его участием. В июле того же года телеканал расторг контракт с республиканцем из-за его скандальных заявлений в адрес мексиканцев. Его место занял голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

В декабре 2016 года стало известно, что Трампа назначили продюсером шоу. Американский журнал Variety сообщал, что за один выпуск миллиардеру платят не менее 100 тысяч долларов.

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