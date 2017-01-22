В Saturday Night Live спародировали обращение Путина к американской нации

В американском комедийном шоу Saturday Night Live показали пародию, в которой российский лидер Владимир Путин якобы обращается к гражданам США по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.

Путин посоветовал американцам не переживать из-за того, что Соединенные Штаты оказались «в руках этого непредсказуемого человека». «Расслабьтесь. Я возьму это на себя. Путин сделает, чтобы все было хорошо. Я обещаю, что буду заботиться об Америке. Это самая дорогая вещь, которую мы купили», — отметил глава государства.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года, а в должность главы государства вступил 20 января. После инаугурации в ряде городов США состоялись протестные акции против нового президента.

Кремль неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США. В Москве все обвинения отвергали, подчеркивая, что Россия готова работать с любым американским президентом.