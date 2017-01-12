Эмма Стоун и Мэттью Макконахи понадеялись выжить при Трампе

Видео: W magazin / YouTube

Голливудские знаменитости Эмма Стоун, Мэттью Макконахи, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд и Натали Портман исполнили хит Глории Гейнор I Will Survive в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Видеоклип с поющими а капелла звездами опубликовал журнал W Magazine на своем YouTube-аккаунте. В ролике также появились актеры Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс.

«Именно такая песня необходима нам, когда на нас надвигается инаугурация», — отметило издание.

Название композиции («Я выживу») символично. Многие голливудские знаменитости выступают против Дональда Трампа. Ранее актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер заявили, что на следующий день после церемонии примут участие в женском марше против республиканца.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.