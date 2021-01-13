Умер актер Денис Карасев

Российский актер театра и кино Денис Карасев скончался в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 13 января.

Артист умер в своей квартире. К Карасеву домой прибыли медики, которые не смогли оказать ему необходимую помощь. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность. Актеру было 57 лет.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Силламяэ, Эстонская ССР. Он дебютировал в кино в 1989-м. Всего за свою карьеру он сыграл более 50 киноролей. Карасев снялся в таких фильмах, как «Сволочи», «Стрингер», «В круге первом», «Мещерские», «Я — кукла» и «Мы из будущего 2». Также он появился в сериалах «Вызов», «Каменская», «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики».

Помимо работы в кино, Карасев выступал в Театре имени Маяковского и в «Ленкоме».

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