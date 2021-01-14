Окружение актера из сериала «Метод» описало его состояние перед смертью

У российского актера Дмитрия Гусева, которого нашли мертвым в автомобиле в Москве, не было проблем с сердцем. Его состояние перед смертью описало его окружение в разговоре с изданием «360».

Агент артиста Мария напомнила, что предварительная причина смерти — остановка сердца. «Это кошмар. Все было совершенно нормально», — отметила она. По ее словам, Гусев сел за руль после после съемок проекта «Скорая помощь».

Его коллега по сериалу и друг Александр Тютин также подчеркнул, что Гусев никогда не говорил о болезнях сердца. «Плохо не становилось. „Скорую помощь“ три года снимали, и тогда ни разу не жаловался вроде бы», — вспомнил он.

По данным источника издания в экстренных службах, актер умер в машине Chevrolet на проезжей части 1-й Курьяновской улицы. Предположительно, него случился сердечный приступ. После этого Гусев потерял управление и врезался — с чем именно произошло столкновение не уточняется.

Тело 45-летнего артиста сериалов «Метод» и «Склифосовский» обнаружили 13 января в автомобиле около съемочной площадки. Прохожие заметили его автомобиль, который «газовал» на месте. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть актера.

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001 году он окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. В том же году артист начал работать в московском Театре на Юго-Западе. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Папины дочки», «Глухарь», «Прощаться не будем», «Достоевский» и «Даже не думай!».