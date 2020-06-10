Россиянам пообещали цифровую ипотеку

Многие банковские операции в России по-прежнему требуют личного присутствия граждан — в том числе оформление жилищных кредитов. Но Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 10 июня. Текст выступления опубликован на сайте ЦБ.

Как отметила Набиуллина, Центробанк в период распространения коронавируса временно разрешил проводить часть таких операций удаленно. «Но это именно временное решение. Оно не позволяет решить проблему комплексно», — подчеркнула глава ЦБ. Системно, по ее словам, проблему может решать биометрия, которая «у нас уже есть, но возможности, которые дает биометрическая идентификация, ограничены финансовыми услугами, и пока у банков нет большой мотивации к использованию этой системы».

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Тем не менее, отметила Набиуллина, ЦБ вплотную подошел к переводу ипотеки в полностью цифровой вид. «Эпидемия тоже ускорила здесь нашу работу, и мы будем просить депутатов поддержать нас в том, что касается внесения необходимых изменений в регулирование», — пообещала глава ЦБ.

В конце мая сообщалось о возможном запуске цифровой ипотеки на национальной блокчейн-платформе «Мастерчейн». Разработку продукта анонсировала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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