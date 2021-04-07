В России заметили завершение ипотечного бума

В России наблюдаются признаки завершения бума на рынке ипотечного кредитования, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, падение популярности ипотеки не связано с сезонным фактором.

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Как отметил эксперт, объемы ипотечного кредитования достигли исторического максимума в октябре 2020-го, но уже в феврале 2020-го они снизились на 26 процентов. Осадчий подчеркнул, что выдачи ипотеки упали не из-за сезонного эффекта — на них повлияло ожидаемое завершение программы льготной ипотеки, а также сокращение жилищного строительства из-за кризиса.

Кроме того, охлаждению ипотечного рынка способствуют снижающиеся реальные располагаемые доходы населения и растущая долговая нагрузка, указал специалист. Другой фактор — наметившаяся тенденция роста процентных ставок, которая «может снижать интерес банков к рынку ипотеки из-за растущего процентного риска», заключил Осадчий.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. Граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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