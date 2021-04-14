Взявших дешевую ипотеку россиян предупредили о возможном увеличении ставки

Банки могут увеличивать ставки по уже выданной ипотеке, напомнила преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская в беседе с агентством Regnum. Соответствующая возможность, как правило, предусмотрена кредитным договором.

Как отметила эксперт, ипотека в России в настоящее время действительно дешевая, но стоимость недвижимости слишком высокая. «При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру», — предупредила Абрамовская.

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По ее словам, большинство ипотечных договоров содержат пункт, позволяющий банкам в одностороннем порядке увеличивать процент в случае роста ключевой ставки. При этом обязательно уведомить заемщика, взявшего кредит, об изменении условий. «В этом случае ежемесячный платеж вырастет существенно. И это будет уже проблема только заемщика», — подчеркнула консультант.

Она также заявила, что цены на жилье в России вряд ли снизятся в обозримом будущем. Покупать квартиру лучше сейчас, если «назрел жилищный вопрос», посоветовала Абрамовская. Если же речь идет об инвестициях в недвижимость, то стоит еще раз взвесить все плюсы и минусы, заключила специалист.

Ранее аналитики обвинили власти — правительство и Центробанк — в чрезмерном подорожании жилья в России. По их мнению, стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого «коронавирусного» кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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