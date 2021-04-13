России предрекли всплеск спроса на съемное жилье

Сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го, заявил URA.RU член Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. По его словам, пока доходность аренды очень низкая.

Материалы по теме Уперлись в потолок Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье? «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании

Как отметил эксперт, за последнее время стоимость покупки квартир выросла, но ставки аренды при этом не показали положительной динамики. Ситуация может измениться к осени, когда произойдет новый всплеск спроса на съемное жилье, предрек Барсуков. «Все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн обучения в офлайн, и все выровняется», — пояснил специалист. По его оценке, пока доход от сдачи квартиры в аренду составляет всего около 2 процентов годовых вместо 4 процентов «в обычных условиях».

Но вкладываться в жилье все равно выгодно, констатировал директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров. «На мой взгляд, вложение в квартиру выгодно уже потому, что это вложение в реальный актив (если мы говорим о первичке), — заявил эксперт. — Если инвестор понимает, что приобретаемый актив вырастет за год в цене хотя бы на 10-15 процентов, то такое вложение средств оправдано».

Ранее в апреле россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru