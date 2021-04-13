России предрекли всплеск спроса на съемное жилье

Сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го, заявил URA.RU член Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. По его словам, пока доходность аренды очень низкая.
Как отметил эксперт, за последнее время стоимость покупки квартир выросла, но ставки аренды при этом не показали положительной динамики. Ситуация может измениться к осени, когда произойдет новый всплеск спроса на съемное жилье, предрек Барсуков. «Все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн обучения в офлайн, и все выровняется», — пояснил специалист. По его оценке, пока доход от сдачи квартиры в аренду составляет всего около 2 процентов годовых вместо 4 процентов «в обычных условиях».
Но вкладываться в жилье все равно выгодно, констатировал директор девелоперской компании «Сити-XXI век» Юрий Просвиров. «На мой взгляд, вложение в квартиру выгодно уже потому, что это вложение в реальный актив (если мы говорим о первичке), — заявил эксперт. — Если инвестор понимает, что приобретаемый актив вырастет за год в цене хотя бы на 10-15 процентов, то такое вложение средств оправдано».
Ранее в апреле россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.