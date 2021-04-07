Москве предрекли новый виток квартирного ажиотажа

Очередной всплеск спроса на жилье в Москве, скорее всего, произойдет перед завершением программы льготной ипотеки, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты отмечают, что пока спрос снижается.

По данным аналитиков, в феврале 2021-го спрос в столичных новостройках упал на 17 процентов по сравнению с январем. «Если говорить о том, стоит ли ждать всплеска спроса на новостройки из-за отмены льготной ипотеки, то, скорее всего, он будет, — предрекают специалисты. — На наш взгляд, это будет уже последней волной покупательского интереса в 2021 году, обусловленного возможностью приобрести недвижимость с помощью льготной государственной ипотеки».

Новому витку квартирного ажиотажа, по мнению экспертов, будет способствовать и повышение ключевой ставки. Снижения спроса на жилье они ждут в июле-августе. «Это можно назвать традиционным летним спадом активности», — поясняют в Garnet.

Ранее стало известно, что москвичи кинулись сдавать купленные на волне жилищного бума квартиры. Из-за этого на рынке аренды резко увеличилось число предложений жилья без мебели. При этом такие квартиры подходят только 13 процентам съемщиков.

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