Определены города около Москвы с самыми дешевыми квартирами

Среди полусотни крупнейших городов около Москвы самый низкий уровень цен на вторичное жилье зафиксирован в Шатуре и Рошале — 44 тысячи рублей за квадратный метр, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Как определили аналитики, жилье по цене до 50 тысяч рублей за «квадрат» также предлагается в Кашире и Ожерелье (там квадратный метр оценивается в 49,2 тысячи рублей). В Волоколамске, Егорьевске и Куровском средняя стоимость метра — 50,4 тысячи рублей, в Воскресенске — 51,5 тысячи. Кроме того, относительно дешевые квартиры можно приобрести в Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Михнево, Можайске, Рузе, Тучково, Электростали, Электроуглях, Ногинске и Черноголовке — средняя стоимость «квадрата» в этих городах не превышает 66 тысяч рублей.

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«Вторичный рынок Московского региона перегрет, но квартиры продолжают дорожать, — отмечают в ИРН. — Пусть и виртуально по большей части, так как обороты рынка сократились по сравнению с концом прошлого года. Дорожает в основном бюджетное жилье, поэтому Новая Москва и Подмосковье по-прежнему обгоняют "старую" Москву по темпам роста цен на квартиры».

По данным аналитического центра, в первом квартале 2021-го стоимость квартир в Новой Москве увеличилась на 5,2 процента, до 175 тысяч рублей за квадратный метр, в Подмосковье — на 5,3 процента, до 114,23 тысячи рублей за метр.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Московской области начал ослабевать — по итогам марта он снизился на 22 процента относительно того же месяца 2020-го. Несмотря на стабилизацию рынка, в Подмосковье резко снизились сроки экспозиции квартир — если год назад для продажи нужно было в среднем 136 дней, то теперь на это требуется 122 дня, подсчитали эксперты.

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