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Россиянин взял в плен отказавшихся помочь ему коммунальщиков

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Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»

В Подмосковье владелец квартиры взял в плен сотрудников компании, обеспечивающей обслуживание жилого дома. Он хотел, чтобы коммунальщики починили сломавшуюся газовую колонку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россиянин вызвал сантехника 19 января, сообщив, что у него в квартире произошла протечка, из-за чего жилое помещение начало сильно заливать. Прибывшие на место сотрудники управляющей компании — главный инженер и слесарь-сантехник — обнаружили, что течь небольшая и обусловлена неисправностью газовой колонки.

По правилам, трогать газовое оборудование сантехникам нельзя. Коммунальщики сообщили об этом собственнику, отказавшись выполнять какие-либо работы без присутствия представителя газовой службы. Это разозлило хозяина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, — он вышел из квартиры, заперев работников внутри.

Впоследствии выяснилось, что мужчина участвовал в застолье в одной из соседних квартир, пока запертые сотрудники пытались освободиться. В итоге они позвонили своему начальству и сообщили о случившемся. В квартиру приехали полицейские и газовики. Коммунальщиков выпустили, течь устранили. Противоправные действия хозяина жилья проверят правоохранительные органы.

Ранее в январе стало известно, что россияне считают профессию сантехника одной из самых благородных. В список почитаемых профессионалов также вошли ветеринары, продавцы, шоферы, шахтеры, юристы, летчики, программисты, повара, инженеры, космонавты и библиотекари. Возглавили рейтинг медики.

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