Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за рухнувший на ее машину лед

Жительница Рязани отсудила у собственников здания сотни тысяч рублей после того, как ее машину повредила рухнувшая с крыши постройки наледь. Ответчики попытались оспорить решение, но их жалоба осталась без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

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Инцидент произошел в феврале 2019 года. Тогда владелица автомобиля марки Land Rover припарковала его около одного из домов на Первомайском проспекте и отошла на 30 минут. Вернувшись к машине женщина обнаружила, что во время ее отсутствия с крыши здания упал лед, который оставил на капоте вмятину, трещину на лобовом стекле и повреждения на левом крыле. Пострадавшая вызвала на место сотрудников полиции. Вскоре россиянка привела машину в порядок и потратила на ремонт почти 220 тысяч рублей.

По закону, ответственность за повреждения обязаны нести собственники дома, около которого произошла авария. Однако, узнав об иске жительницы Рязани, владельцы не согласились с заявлением, что автомобиль пострадал по их вине. Тогда суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что повреждения на машине образовались именно из-за упавшего льда, который не был убран на крыше. В итоге ответчиков обязали оплатить пострадавшей компенсацию за материальный ущерб и судебные расходы в размере более 230 тысяч рублей.

В июне 2020 года жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова отсудила 120 тысяч рублей у управляющей компании «Жилищник». Оказалось, что женщина потребовала от коммунальщиков возмещение ущерба после того, как на ее автомобиль марки Suzuki Vitara, припаркованный в Плотниковом переулке, упали сосульки.

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