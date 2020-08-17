Россиянка отсудила больше шести миллионов рублей за шумный лифт

Жительница Рязани отсудила у застройщика свыше 6,3 миллиона рублей за шумный лифт в новостройке. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на решение Рязанского областного суда.

Как было установлено в ходе слушаний, застройщик — ООО «Свет» — и истица в 2014 году заключили договор купли-продажи квартиры стоимостью 2,8 миллиона рублей. До 2018 года квартира пустовала, а впоследствии россиянке стало ясно, что помещение непригодно для проживания из-за шума от работающего лифта, расположенного за стеной кухни, санузла и ванной комнаты.

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Женщина обратилась с соответствующей жалобой в Роспотребнадзор. Было установлено, что уровень шума от подъемника действительно превышает допустимые пределы. Кроме того, в квартире обнаружились другие строительные недоделки. Ответчик отказался добровольно урегулировать конфликт с владелицей квартиры, и тогда она подала иск в суд.

Суд встал на сторону женщины, решив взыскать ответчика убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 6,3 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу.

В апреле житель Рязанской области расстрелял пятерых соседей из-за шума. Три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял на улице.

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