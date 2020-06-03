«Роскосмос» выпустит лифты с голосом Гагарина

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Подконтрольное «Роскосмосу» предприятие наладит производство лифтов с голосом Юрия Гагарина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Производствами лифтов займется Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуру ОРКК, подконтрольной «Роскосмосу». Перед движением лифты будут приветствовать пассажиров фразой «Поехали!», принадлежащей первому побывавшему в космосе человеку. Также во время движения в лифте будет звучать музыка. Устройства оснащены зеркалом, поручнем, цветным дисплеем.

«Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО "УКВЗ" 13 мая 2020 года», — рассказали в пресс-службе корпорации о получении необходимого для налаживания производства и выпуска подъемных машин документа. До конца 2020 года предприятие намерено выйти на производство 50 лифтов в месяц.

Согласно ТАСС, ранее ОРКК сообщила, что завод планирует выйти к 2025 году на производство до пяти тысяч лифтов в год. Организация планирует продавать их в разных комплектациях, включая люксовые.

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