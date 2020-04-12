Космонавт дал россиянам совет по режиму самоизоляции

Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов посоветовал россиянам использовать режим самоизоляции для общения с семьей и собственного развития. Его слова приводит ТАСС в День космонавтики, 12 апреля, со ссылкой на эфир телеканала «Хабар 24».

Айдын Аимбетов считает этот период хорошей возможностью для того, чтобы еще раз взглянуть на свою жизнь. По его словам, сейчас нужно уделять время семье, к примеру, радоваться успехам детей.

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Аимбетов заметил, что космонавты проводят на борту Международной космической станции (МКС) от шести месяцев до года в режиме полной изоляции. «Им ни на прогулку выйти, ни на балкон подышать свежим воздухом», — добавил он.

Аимбетов совершил свой космический полет со 2 по 12 сентября 2015 года. Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

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