Рогозин рассказал о поставленной Путиным задаче покорения планет

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче покорения планет. Он заявил об это в видеопоздравлении с Днем космонавтики, опубликованном на сайте госкорпорации.

Рогозин сказал, что в начале 2020 года Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности, в которых содержится задача по освоению других планет Солнечной системы. Также в документе стратегического значения говорится о развитии научного космоса.

По словам Рогозина, российскую космонавтику ожидает переход на новую технику. Он пояснил, что для создания новых ракет-носителей, нового пилотируемого корабля и для покорения Луны важны не только технологии, но и люди. «О них мы сейчас должны думать больше всего, о подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу того, чтобы Россия по-прежнему была лидером космонавтики», — подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Рогозин назвал День космонавтики, который празднуется 12 апреля, одним из самых лучших и теплых праздников. Он отметил, что первым из людей в космос полетел «наш человек, Юрий Алексеевич Гагарин», и напомнил о предстоящем в 2021 году 60-летии первого полета.

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