Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.

По словам Рогозина, финансируемые США компании пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. В частности, это делается с помощью политики демпинга в отношении государственных и частных американских компаний.

В ответ на это Роскосмос решил снизить стоимость пусковых услуг на 30 процентов, сократив непроизводственные издержки и повысив операционную эффективность предприятия. Гендиректор компании выразил уверенность, что это поможет увеличить российское присутствие на рынке.

В ходе того же совещания Владимир Путин предупредил Дмитрия Рогозина о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с коронавирусом. Глава государства добавил, что надеется, что его услышат «те, кого это касается».

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