Путин предостерег Рогозина от «соблазна свалить все вопросы» на коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли предупредил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«От чего хотел бы вас предупредить — от соблазна все нерешенные вопросы — а их еще много — все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — предостерег Путин, обращаясь к Рогозину и другим руководителям отраслей российской экономики.

Глава государства добавил, что надеется, что его услышат «те, кого это касается».

В ходе того же совещания Рогозин сообщил, что как минимум 9 из 33 запланированных на текущий год пусков российских космических ракет могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb, которая планировала создать одноименную спутниковую телекоммуникационную систему. «Роскосмос» в 2015 году заключил с компанией Arianespace контракт на 21 коммерческий запуск почти 700 спутников OneWeb.

Пандемия коронавируса, охватившая большинство государств мира, повлияла и на работу космической отрасли: так, еще в середине марта все запуски приостановил космодром Куру.

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