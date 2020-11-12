Россиянин из принципа отсудил у магазина 54 рубля

Житель Череповца Вологодской области из принципа подал в суд на магазин из-за решетки, которая по размерам не подошла к его раковине. В итоге россиянин выиграл разбирательство и отсудил за товар 54 рубля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания «newsvo.ru», мужчина приобрел заглушку в местном магазине «Аксон», проверив перед покупкой указанные на ценнике размеры. После он обнаружил, что реальные габариты решетки меньше заявленных и не подходят для его раковины. Покупатель вернулся к продавцам и, не показав документ, удостоверяющий личность, попросил их вернуть деньги. Однако сотрудники магазина отказались оформлять возврат без паспорта и не приняли заявление на обмен покупки.

Недовольный покупатель решил добиться справедливости и, как сообщает «Фонтанка.Ру» обратился в суд и пожаловался на магазин в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор и Центральный банк России. Мужчина оценил ущерб в три тысячи рублей. В итоге суд признал правоту покупателя, потребовал от магазина заплатить штраф и выплатить компенсацию. Житель Череповца получил 500 рублей за моральный ущерб.

В августе 2020 года жительница Рязани отсудила у застройщика более 6,3 миллиона рублей за шумный лифт в новостройке, где она купила квартиру. Спустя некоторое время женщина поняла, что помещение не предназначено для комфортной жизни, так как за стеной кухни, санузла и ванной комнаты громко работал лифт. Россиянка пожаловалась в Роспотребнадзор, подала на компанию в суд и выиграла разбирательство.

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