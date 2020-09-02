Российская семья отсудила 900 тысяч рублей за залитую квартиру

В Рязани семья отсудила у коммунальщиков 900 тысяч за потоп в квартире. Жилище сильно пострадало из-за прорыва трубопровода под полом первого этажа многоквартирного дома, но управляющая компания (УК) изначально не хотела возмещать ущерб, сообщает «62ИНФО».

Сотрудники УК утверждали, что в заливе виноваты сами жильцы — в квартире нашли незаконный погреб. Россияне обратились в суд, чтобы доказать свою правоту. Судебная экспертиза опровергла связь между аварией и наличием погреба: он не был поврежден, его стены не деформированы.

Было установлено, что потоп произошел из-за переполненного коллектора. Вода попала в подпол нескольких квартир и произошла деформация межкомнатных стен и пола жилого помещения, принадлежащего истцам. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с коммунальщиков 900 тысяч рублей.

Ранее, в августе, водитель в Москве засудил ГБУ «Жилищник района Тверской» на 2,1 миллиона рублей. В декабре 2018-го на автомобиль мужчины марки Lexus, припаркованный в Оружейном переулке, упали снег и лед. Машина была сильно повреждена, и суд постановил, что коммунальщики обязаны компенсировать стоимость ее ремонта.

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