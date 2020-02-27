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Россиянка оказалась заперта в затопленной квартире

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В российском городе Златоусте (Челябинская область) инвалид I группы Алена Шунина оказалась заперта в своей квартире на девятом этаже. Из-за поломки лифта женщина уже два месяца не может выйти из дома, а ее жилье сильно пострадало после двух потопов. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

«Мы ждали эту квартиру 32 года, получили шесть лет назад. Осенью случилось два потопа, Алена со своим ДЦП буквально ползла к телефону, чтобы позвать на помощь. Вода стояла на полу, пришлось выбросить всю мебель», — рассказала сестра Алены Светлана. Кроме того, в бывшем общежитии уже давно не работает лифт. Светлана может только вывести сестру на балкон.

В организации «Гражданский патруль» сообщили, что общественники подготовили обращение в прокуратуру региона. Активисты уже давно пытаются добиться ремонта лифта и устранения всех последствий аварии. Жильцы дома несколько раз отправляли жалобы в управляющую компанию и мэру Златоуста Максиму Пекарскому, но безуспешно. Глава УК «Наш дом» даже не поднялся в квартиру, вместо этого выслал рулон пленки, передало «Эхо Москвы» слова сестры пострадавшей.

Директор управляющей компании Виктор Рощупкин сообщил, что после установки нового лифта подростки на нескольких этажах выломали двери в лифтовые шахты, в связи с чем лифт пришлось отключить. В мэрии Златоуста заверили, ссылаясь на данные соцзащиты, что затопление произошло еще в 2018 году и тогда пострадавшим были выделены деньги из бюджета на ремонт квартиры. Советник главы города Алексей Коновалов заявил, что протечка крыши была устранена.

В конце 2019 года квартиры жильцов многоэтажного дома в Барнауле стало затапливать из-за отсутствия крыши. Проблемы в многоэтажке начались еще в 2013 году, когда в здании обвалилась крыша. Пообещав исправить ситуацию, управляющая компания поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля, которые вскоре стали протекать. Временную крышу не меняли более шести лет, и в какой-то момент на жителей верхних этажей с потолка полилась грязная вода. За это время у дома сменилось уже две управляющие компании. Нынешняя заявила, что завершит ремонт к марту 2020-го.

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