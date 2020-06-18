Российская пенсионерка сломала ногу в лифте и отсудила полмиллиона рублей

Российская пенсионерка из Астрахани сломала бедро в лифте — неисправные двери невовремя закрылись и повредили женщине ногу. Ей удалось отсудить более полумиллиона рублей у обслуживающей компании в качестве компенсации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру области.

Пострадавшая на данный момент вынуждена пользоваться специальными приспособлениями для передвижения. Суд оценил вред ее здоровью как тяжкий и взыскал в пользу россиянки компенсацию морального вреда и затраты на лечение — 587 тысяч рублей.

Директора организации, обслуживающей лифты, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в городе Аша под Челябинском во время ремонта лифт упал и пробил ступени на четырех этажах. В результате ЧП были проломлены пролеты с десятого по седьмой этажи. Жильцы дома не пострадали.

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