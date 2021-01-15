Ребенок отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей после игры с друзьями

Несовершеннолетний ребенок из города Печоры Республики Коми отсудил у управляющей компании несколько десятков тысяч рублей за моральный ущерб. Он играл с друзьями, а после сломал в подъезде ногу. Об этом сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

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По данным службы, ребенок проводил время на улице и во время игры забежал в подъезд. Там его нога попала в пустоту, образовавшуюся между плитами перекрытия, в результате чего несовершеннолетний получил перелом.

Эксперты установили, что жилец пострадал из-за коммунальщиков, которые не выполнили свои обязанности по содержанию дома. В отношении управляющей компании началось исполнительное производство. В итоге ее сотрудники выплатили ребенку 90 тысяч рублей в качестве компенсации.

В августе 2020 года в дыру между стеной и полом в подъезде дома в Зеленограде провалился мальчик, который вместе с родителями и братом приехал в гости к бабушке. Он пролетел один этаж и ударился о металлические пруты. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение и черепно-мозговую травму.

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