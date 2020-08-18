Мальчик приехал в гости к бабушке и провалился в дыру в подъезде

В Зеленограде мальчик приехал в гости к бабушке и провалился в дыру между стеной и полом в подъезде дома. Он ударился об сетку из арматуры и был госпитализирован. Инцидент произошел 15 августа в Зеленограде, сообщает «Московский комсомолец».

Пятилетний мальчик приехал вместе со своими родителями и младшим братом в гости к бабушке. Мама и дети поднялись на четвертый этаж. Когда они вышли из лифта и пошли к квартире бабушки, старший ребенок неожиданно провалился в дыру между стеной и полом. Он пролетел один этаж и ударился о металлические пруты, которые фактически спасли ему жизнь. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мальчика с подозрением на сотрясение и черепно-мозговую травму.

Издание Zelenorgad24 установило, что проем, в который упал мальчик, находится в корпусе 1207. Он был открыт для проведения ремонта «стояка» пожарного водопровода в рамках капитального ремонта дома. В следственном комитете (СК) по Московской области заявили, что проведут проверку. Родители пострадавшего ребенка намерены подать в суд на управляющую компанию.

В октябре 2019 года в Орле от халатности коммунальщиков пострадала россиянка и ее ребенок. Во время прогулки они провалились в прикрытый фанерой канализационный люк. Женщине удалось зацепиться локтями за край люка, а ребенок оказался придавленным между матерью и этим краем. Тогда в управлении Следственного комитета по региону обещали провести проверку.