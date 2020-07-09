Названы главные коммунальные проблемы россиян

Главными коммунальными проблемами россиян, по данным за второй квартал 2020 года, оказались неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт многоквартирных домов (в том числе и их санитарная обработка), начисление платы за услуги ЖКХ, а также управление (проблемы с управляющими компаниями и ТСЖ). Об этом сообщается на сайте некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

На первую категорию пришлось 16,8 процента обращений граждан. В связи с эпидемией коронавируса россиян особенно волновали вопросы дезинфекции, например, отсутствие масок у коммунальщиков. Также в качестве проблемы эксперты назвали платежи за ЖКУ — 14,8 процента жалоб. Во втором квартале людей волновали такие вопросы, как взыскание задолженности, отмена штрафов, а также перерасчет платы за пользование ресурсами.

Недовольны управлением многоквартирными домами 12,3 процента обратившихся. В основном речь идет о распределении полномочий, двойных платежных квитанциях и законности действий управляющих компаний.

Также в десятку жалоб попали проблемы, касающиеся капитального ремонта (9,4 процента обращений), качества коммунальных услуг (7,8 процента), благоустройства придомовой территории (6,7 процента), общих собраний собственников (5,8 процента), обращения с ТКО (3,3 процента), распоряжения общим имуществом (3,2 процента) и иные (19,9 процента).

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