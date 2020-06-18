В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках. В крайнем случае в уже построенных домах их могут оставить и разрешат использовать для одного вида мусора. Соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества, сообщают «Известия».

Первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов пояснил, что мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, а также возникновению пожаров. Кроме того, их наличие препятствует рвзитию системы раздельного сбора мусора.

Отсутствие мусоропровода позволит жильцам экономит на платежках за ЖКУ. Обслуживание системы сбора мусора обходится москвичам в 2,6 рубля за 1 квадратный метр квартиры в месяц. Стоимость же консервации мусоропровода в одном подъезде 9-этажного дома обойдется примерно в 500 рублей. Такие работы проводятся за счет собственников.

Также в качестве альтернативы предлагается наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования им. В настоящее время для заваривания мусоропроводов необходимо провести общее собрание собственников и набрать более 50 процентов голосов «за».

2 июня вице-премьер Виктория Абраменко утвердила план внедрения раздельного сбора, предусматривающий полный отказ от зданий с мусоропроводами. Строительство многоквартирных домов с мусоропроводами должно уйти в прошлое, поскольку они мешают раздельному сбору отходов, отметили в российском правительстве.

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