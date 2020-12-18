Дом
 
Последние новости
Кремль отреагировал на запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира
Песков внес ясность насчет «бункера Путина»
Лукашенко назвал пожаром ситуацию на постсоветском пространстве
Названы страны с лучшими «золотыми паспортами»
Казахстан вместе с Россией запустит производство вакцины от коронавируса
Подтверждено потенциально смертельное влияние коронавируса на мозг
Названа причина экологической катастрофы на Камчатке
Кремль прокомментировал слова Путина о Навальном и ФСБ
Власти Москвы уточнили ограничения по посещению кафе и ресторанов 
Глава КГБ Белоруссии заявил о подготовке к войне
Новости партнеров
Прослушать новость

Пожилая россиянка погибла после затопления ванной комнаты кипятком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: СК РФ

Жительница Саратова погибла после того, как ванная комната в ее квартире из-за аварии в трубах оказалась затоплена горячей водой. Супруг погибшей рассказал, что после прорыва коммуникаций ушел за сантехником, а когда вернулся, обнаружил жену без сознания. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Малая Затонская, где в одной из квартир находилась пожилая семейная пара. По данным следствия, в их ванной комнате на стояке водоснабжения отошла одна из труб, в результате чего кипяток под сильным напором хлынул в помещение.

Хозяин отметил, что в этот момент он побежал за сантехником, а его супруга стала подставлять таз под поток воды. Вернувшись домой с коммунальщиком, пенсионер увидел, что его жена лежит в воде на полу. Тогда мужчины вытащили ее оттуда и вызвали скорую помощь. Спустя время пострадавшая скончалась в больнице, а у ее супруга диагностировали ожоги.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов осмотрели ванную комнату. В ближайшее время они должны установить обстоятельства произошедшего и провести судебно-медицинское исследование, чтобы определить точную причину смерти пенсионерки. Как сообщили в СК, после получения результатов они примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее в декабре 2020 года 24-летняя жительница Архангельска погибла от удара током после того, как уронила в ванну свой телефон. Оказалось, что женщина буквально не расставалась со смартфоном, так как работала продавцом-консультантом в салоне и, делая фото, рекламировала для него одежду.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский подъезд превратился в полосу препятствий с кипятком и крысами
Многоквартирный дом целиком затопило в Челябинске
Жилой дом в России затопило кипятком
Другие материалы рубрики
Дом00:0528 августа

«Мне казалось, что весь беспредел позади»

История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
08:3014 декабря

Квартирам на верхних этажах в Москве предрекли забвение

04:5613 декабря

Владеющая домом на Бали Савичева пожаловалась на невозможность его посетить

23:3511 декабря

Российская пенсионерка решила отсудить завещанную государству квартиру

ДомПартнерский материал

«Пастернак вел себя неадекватно»

Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
22:0411 декабря

Жителей российского села раскритиковали за отремонтированный паром

20:3211 декабря

В российском жилом доме появился «зловонный водопад»

19:4911 декабря

Мужчина разбирал вещи и нашел в шкафу ядовитую змею

Дом00:0628 июля

«Лучшими арендаторами были наркоманы»

Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
18:3411 декабря

Квартиру российского мэра попытались сжечь

18:0311 декабря

Кореец придумал похожую на хлеб с плавленым сыром мебель

16:1911 декабря

Оставшиеся без новой квартиры пенсионеры обратились к Путину

Россия
Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
Путин назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Все материалы
Мир
Раскрыт результат теста на коронавирус видевшейся с зараженным Макроном Меркель
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Раскрыты планы Трампа позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом
Премьера Испании отправили на карантин из-за встречи с Макроном
Страны Евросоюза продлили санкции против России
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Сбербанк получил семь наград премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020
Подсчитаны траты россиян на создание новогоднего настроения
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
«Бабушка Агафья» переехала в Эстонию
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Пенсионный фонд объяснил россиянам правила новогодних выплат на детей
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Все материалы
Силовые структуры
СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР
Максим МарцинкевичОчень темные дела
Гибель Тесака, убийство Гули и арест Сафронова: главные события из криминальной хроники 2020 года
Ущерб от мошеннических звонков из тюрем оценили почти в два миллиарда рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Милиция Белоруссии и Росгвардия договорились сотрудничать
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Москвича посадили за убийство приятеля коллекционным кинжалом «Крылья Дракона»
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
У россиян появилась новая возможность найти пару
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Соловьев посчитал Шнурова слабаком после вопросов Путину
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Российскую журналистку наградят за вопрос Путину
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Леопард-людоед убил 12 человек за 35 дней и ускользнул от снайпера
Врач назвал запрещенную при употреблении шампанского пищу
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Жених погиб в день свадьбы из-за нехватки спиртных напитков
Женщине пришлось вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Все материалы
Виртуальный суперкар Ford воплотили в реальность
Почему сразу «бегемот»?! Тестируем Infiniti QX80
Флагманский внедорожник Infiniti обновился, но это заметно только изнутри
Глава Toyota раскритиковал «чрезмерный хайп» вокруг электрокаров
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Продажи Geely Tugella в России стартуют раньше из-за рекордного спроса
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
Производство автомобилей УАЗ хотят наладить в Эфиопии
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы