Пожилая россиянка погибла после затопления ванной комнаты кипятком

Жительница Саратова погибла после того, как ванная комната в ее квартире из-за аварии в трубах оказалась затоплена горячей водой. Супруг погибшей рассказал, что после прорыва коммуникаций ушел за сантехником, а когда вернулся, обнаружил жену без сознания. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Малая Затонская, где в одной из квартир находилась пожилая семейная пара. По данным следствия, в их ванной комнате на стояке водоснабжения отошла одна из труб, в результате чего кипяток под сильным напором хлынул в помещение.

Хозяин отметил, что в этот момент он побежал за сантехником, а его супруга стала подставлять таз под поток воды. Вернувшись домой с коммунальщиком, пенсионер увидел, что его жена лежит в воде на полу. Тогда мужчины вытащили ее оттуда и вызвали скорую помощь. Спустя время пострадавшая скончалась в больнице, а у ее супруга диагностировали ожоги.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов осмотрели ванную комнату. В ближайшее время они должны установить обстоятельства произошедшего и провести судебно-медицинское исследование, чтобы определить точную причину смерти пенсионерки. Как сообщили в СК, после получения результатов они примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее в декабре 2020 года 24-летняя жительница Архангельска погибла от удара током после того, как уронила в ванну свой телефон. Оказалось, что женщина буквально не расставалась со смартфоном, так как работала продавцом-консультантом в салоне и, делая фото, рекламировала для него одежду.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru