Россиянка уронила в ванну телефон и погибла

В Архангельске 24-летняя россиянка погибла от удара током, уронив в ванну телефон. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Девушка не расставалась со смартфоном, поскольку постоянно делала фотографии. Она работала продавцом-консультантом в одном из салонов и такоим образом делала рекламу одежды.

Соседка погибшей подтвердила изданию ее смерть. По ее словам, произошедшее стало для семьи девушки шоком. «Ее мама в разбитом состоянии», — рассказали родственники россиянки.

В Следственном комитете России по Архангельской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Падение телефона в ванну — сейчас основная версия гибели девушки.

В сентябре в городе Ройет, столице одноименной провинции на северо-востоке Таиланда, школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. Родители обнаружили тело дочери рядом с ее учебниками, когда зашли в комнату девочки, чтобы позвать ее на ужин. По словам полицейских, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током.