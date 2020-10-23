Житель Одессы на спор залез на опору ЛЭП, получил удар током, упал и умер

В Одессе мужчина на спор залез на опору линии электропередачи (ЛЭП), получил удар электротоком, упал и умер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает УНИАН.

22 октября местный житель взобрался на высоковольтную опору на площади Независимости. «Он получил электротравму 55 киловольт и упал с высоты четырехэтажного здания», — рассказали в мэрии.

Пострадавший получил ожоги 50 процентов тела и политравму. Он скончался через 20 минут после поступления в больницу. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Изначально очевидцы в социальных сетях утверждали, что мужчина забрался на опору, чтобы покончить с собой.

В сентябре 16-летняя школьница в Таиланде умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. По словам полицейских, девушка, скорее всего, получила смертельный удар током.