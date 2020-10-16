Многоквартирный дом начал бить россиян током

Многоквартирным домом в российском городе Камень-на-Оби заинтересовались правоохранительные органы. По словам детей-сирот, которые здесь живут, здание начало бить людей током. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Здание находится на Украинской улице. Жильцы дома пожаловались на удары током от электроприборов, полов и стен. Это происходит из-за периодических протечек воды в некоторых квартирах, в результате чего повреждаются электросети.

Удары током — уже не первая коммунальная проблема, с которой сталкиваются жильцы. До этого они сообщали о поломках в канализационных коммуникациях дома.

В настоящее время организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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