Названа причина появления тока в батареях российского дома

Директор управляющей компании многоэтажного дома в Воронеже, где начался пожар из-за тока, идущего по батареям, Дмитрий Фурсов прокомментировал инцидент. Его слова в воскресенье, 28 сентября, приводит издание «Звезда».

Фурсов сообщил, что скачки тока могут быть вызваны началом отопительного сезона. Он отметил, что в целях занижения показаний учета электроэнергии жильцы могли заземлить отопительный прибор. В таком случае разряд мог идти в соседние жилые помещения. Сети же дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые жильцы используют с наступлением холодов, и просто не выдерживают.

Ранее, 29 сентября сообщалось, что в Воронеже эвакуировали 115 жителей дома, где произошел пожар из-за того, что по батареям шел электрический ток.

Жильцы дома рассказали, что начали замечать проблемы еще в начале месяца. По их словам, в разных квартирах на отключенных батареях стали нагреваться отдельные металлические пластины, часть из них возгоралась. Одновременно стало практически невозможно пользоваться электроприборами, поскольку напряжение то и дело падало.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru