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Житель дома с током в батареях рассказал о причинах аварии

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Один из жильцов дома по улице Хользунова в Воронеже, где по трубам отопления пустили ток, рассказал газете «Комсомольская правда» о возможных причинах происшествия.

По словам мужчины, коммуникации дома серьезно изношены, а состояние здания близко к аварийному. «Электрощитовая находится в безобразнейшем состоянии, проводка не менялась со дня постройки дома, подвал заливает фекалиями, подвальные трубы изношены настолько, что заплаты стоят на заплатах, вентили рассыпаются от одного взгляда на них, дождевая вода с крыши хлещет прямо в подвал», — сказал он.

При этом сотрудники управляющей компании отказываются считать запущенное состояние дома и коммуникаций причиной коммунальной аварии, настаивая на том, что инцидент произошел из-за небрежности в обращении с проводами, допущенной кем-то из жильцов. Также мужчина сообщил, что в здании организована временная проводка, но пользоваться большинством бытовых электроприборов жильцам запрещено.

Об эвакуации жителей дома №92 по улице Хользунова в Воронеже стало известно в воскресенье, 29 сентября. В здании произошла авария: из-за пущенного по батареям электрического тока случилось возгорание. Жильцы дома отметили, что замечали признаки возможных неполадок отопительной системы еще в начале сентября.

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Предыстория: Названа причина появления тока в батареях российского дома
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