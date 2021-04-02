Спрос на жилье около Москвы начал ослабевать

Спрос на вторичное жилье в Московской области начал ослабевать, по итогам марта он снизился на 22 процента относительно того же месяца 2020-го. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, в прошлом году, после снятия действовавших на фоне пандемии ограничений, в Подмосковье наблюдалась заметная активизация покупателей квартир. Пика рост спроса достиг в осенние месяцы: согласно подсчетам специалистов, в сентябре 2020-го на вторичном рынке число сделок увеличилось на 16 процентов в годовом выражении, в октябре — на 34 процента, в ноябре — на 33 процента. Но к весне 2021-го квартирный ажиотаж сошел на нет.

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Несмотря на стабилизацию рынка, в области резко снизились сроки экспозиции квартир — если год назад для продажи нужно было в среднем 136 дней, то теперь на это требуется 122 дня, подсчитали эксперты. Наиболее заметно (на 20-55 процентов) сократились сроки реализации жилья в Коломне, Клину, Орехово-Зуево, Балашихе и Чехове. Выросли они в Павловском Посаде, Ленинском округе, Воскресенске, Химках и Люберцах.

«Рост срока реализации квартир в Химках объясняется высокими ценами на жилье — это самый дорогостоящий округ Московской области. Кроме того, по нашим наблюдениям, многие собственники квартир на фоне подъема спроса начали переоценивать свои предложения, что привело к ослаблению активности покупателей», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее в апреле эксперты сравнили текущую ситуацию на московском рынке недвижимости с ситуацией 2000-х, когда на фоне длительного подорожания жилья произошла «психологическая переоценка предельно допустимого уровня стоимости метра». Собственники квартир выставляют все более высокие ценники. В нулевые эта тактика сработала, но она может провалиться теперь, отметили аналитики. По их наблюдениям, квартирный ажиотаж в Москве уже закончился, а рост цен «близок к максимуму и начинает выдыхаться».

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