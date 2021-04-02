Названы лучшие для жизни города России

Лучшими для жизни городами с населением от миллиона человек в России признаны Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Максим Егоров, сославшись на индекс качества городской среды за 2020 год, рассчитанный по методике ведомства, института развития «Дом.рф» и бюро «Стрелка», передает «Интерфакс».

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Первые места в рейтинге заняли (по убыванию позиции) Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, сообщил Егоров. В списке городов с населением от 250 тысяч человек высшие баллы набрали Грозный, Сочи, Тюмень и Краснодар. Среди муниципалитетов с населением от 100 тысяч человек самыми благоприятными для жизни названы города Подмосковья.

В целом индекс качества городской среды в России увеличился на 4 процента в 2020-м, отметил в ходе презентации расчетов вице-премьер Марат Хуснуллин. Улучшение показателей произошло даже в условиях борьбы с пандемией коронавируса, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что россияне в 2020 году на волне ипотечного бума массово брали кредиты для переезда в другие регионы. Особой популярностью пользовались 14 из них, включая Москву и Подмосковье. В абсолютном выражении по числу приезжих покупателей первое место заняла Московская область: минимум 43 процента всех приобретенных в Подмосковье новых квартир взяли жители других регионов.

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